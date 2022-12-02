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09:42, 2 декабря 2022Экономика

Иностранные компании запретили «дочкам» платить налоги в России

РБК: иностранные компании запретили «дочкам» платить налоги в российский бюджет

Фото: Shutterstock

Многие российские «дочки» иностранных компаний и фирмы с иностранными учредителями, начавшие процедуру ликвидации, сталкиваются с затягиванием этого процесса из-за взаимодействия с налоговыми органами, пишет РБК со ссылкой на экспертов компании «Деловые решения и технологии».

В подвешенном состоянии с начала марта оказалось множество ликвидирующихся компаний. Это связано с решением головного офиса за рубежом не платить налоги в российский бюджет. Однако у зарегистрированных в России юрлиц остается такая обязанность, а за неуплату налогов руководству грозит наказание вплоть до уголовного.

В случае запрета от головного офиса платить налоги в России, лучший способ — продолжать подавать отчетность и декларации, где корректно рассчитаны суммы налогов, советуют эксперты. Тогда налоговый орган может сам взыскать средства со счетов компании.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года в российский бюджет поступило на 41,4 процента меньше налогов по сравнению с мартом.

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Платон Щукин
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