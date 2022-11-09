В российский бюджет поступило меньше налогов

«Известия»: в сентябре в бюджет поступило на 41,4% меньше налогов по сравнению с мартом

В сентябре в российский бюджет поступило на 41,4 процента меньше налогов по сравнению с мартом. Об этом пишут «Известия».

По данным аналитической службы сети FinExpertiza, с сентября 2021 года налоговые доходы выросли на 4,1 процента. Такие подсчеты компания сделала на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечается, что на сокращение повлияло уменьшение поставок углеводородов на фоне санкций и укрепление курса рубля. Основную часть государственных доходов генерируют сырьевой сектор и сопредельные отрасли, отмечает президент FinExpertiza Ольга Трубникова.

Большую долю доходов в сентябре обеспечил внутренний НДС (804 миллиарда рублей) и налог на добычу полезных ископаемых (688 миллиардов рублей). НДФЛ, в свою очередь, принес 423 миллиарда рублей. Снижение сборов по сравнению с прошлогодним периодом зафиксировано только по налогу на прибыль — на 24 процента с сентября 2021 года.

Ранее ученые из Финансового университета при правительстве обнаружили в росте налогов проблему для федерального бюджета. Из-за роста налоговой нагрузки в последние 15 лет бюджет недополучил 11,2 триллиона рублей.