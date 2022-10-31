В росте налогов обнаружили проблему для бюджета

Экономисты связали рост налогов с недополучением ₽11 трлн в бюджет России за 15 лет

Ученые из Финансового университета при правительстве обнаружили в росте налогов проблему для федерального бюджета. Из-за роста налоговой нагрузки в последние 15 лет бюджет недополучил 11,2 триллионов рублей, следует из результатов их исследования, которые опубликовал РБК.

Документ был направлен в правительство как приложение к письму главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина — в нем российский бизнес попросил ввести мораторий на повышение налоговой нагрузки.

По наблюдениям ученых, налоговые доходы бюджета имеют обратную связь с показателем налоговой нагрузки. Высока вероятность, что в России не просто снизится темп прироста налоговых поступлений, но они перейдут к падению на ближайшие несколько лет, подчеркнули в Финансовом университете.

Ученые также выяснили, что рост налогов на один процент приводит к замедлению темпов роста ВВП на 0,12 процента в год. Вкупе с санкциями, инфляцией, сокращением критически значимого импорта и отсутствием инвестиций рост налоговой нагрузки может привести к «крайне негативным экономическим последствиям», считают исследователи.

Кроме того, увеличение налоговой нагрузки ведет к росту безработицы, а это, в свою очередь, означает сокращение налоговых доходов бюджета за счет сжатия базы для начисления НДФЛ и страховых взносов. Когда безработных становится больше, государству также приходится увеличивать расходы на выплату пособий, напомнили в Финансовом университете.

О том, что власти собрались покрыть дефицит бюджета за счет бизнеса — в первую очередь сырьевых экспортеров — стало известно в конце сентября. Правительство планирует повысить для них экспортные пошлины и ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — в 2023 эти меры принесут бюджету около 1,4 триллиона рублей, а всего 2023–2025 годах дадут более 3 триллионов. О рисках такого решения для бюджета ранее предупреждали эксперты и отраслевые организации.