Российские торговые сети отказались повышать цены на деликатесы к Новому году

«Известия»: ритейлеры в РФ не планируют повышать цены на деликатесы к Новому году

Российские торговые сети отказались повышать цены на деликатесы к новогоднему столу и не планируют подорожания рыбы, икры, колбас, фруктов и игристого вина. Об этом сообщают «Известия».

Как пояснили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), ритейлеры фактически добровольно заморозят стоимость такой продукции при помощи акций, скидок и привлекательных цен, чтобы не потерять покупателей.

Отмечается, что обычно во время повышенного спроса деликатесы дорожают на 10-15 процентов, однако в этом году Минсельхоз не ожидает роста цен, стоимость изменится максимум на 1-2 процента.

Ранее россиян предупредили о подорожании шампанского к Новому году. По мнению аналитика по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, цены на игристый напиток возрастут на 40 процентов.

