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19:10, 2 декабря 2022Спорт

Отец Неймара рассказал о состоянии футболиста

Отец Неймара заявил, что футболист восстановится после травмы к финалу ЧМ-2022

Фото: Xu Zijian / Globallookpress.com

Неймар да Силва Сантос, отец капитана сборной Бразилии Неймара, рассказал о состоянии игрока после травмы. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«Я думаю, что Неймар вернется на поле к финалу и сделает все возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде выиграть турнир», — заявил Сантос. Он добавил, что для футболиста сейчас главное — восстановиться и выйти на максимально высокий уровень.

29 ноября форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, что Неймар подхватил вирусную инфекцию на чемпионате мира в Катаре. «Он немного не в форме. Не только из-за травмы ноги, но и из-за небольшого жара, но надеюсь, что он поправится как можно скорее», — пояснил футболист.

24 ноября Неймар досрочно покинул поле в матче против Сербии из-за растяжения лодыжки. Соперники сфолили на нем девять раз — это самый высокий показатель за весь мундиаль.

Бразилия уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, заняв первое место в группе G с шестью очками. 2 декабря сборная сыграет с Камеруном в заключительном матче группового этапа. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Ксения Курашкина
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