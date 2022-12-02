Популярная европейская страна собралась ввести налог для туристов

The Local Norway: власти Норвегии планируют ввести туристический налог в 2024 году

Правительство Норвегии собирается ввести налог на туризм в 2024 году, который позволит компенсировать расходы муниципалитетов на содержание популярных туристических мест. Об этом сообщает портал The Local Norway.

По данным издания, ежегодно популярную европейскую страну посещают свыше 10 миллионов туристов со всего мира, многие из них отмечают высокую стоимость поездки. При этом после вероятного введения налога пребывание в Норвегии может стать еще дороже.

Предполагается, что налогом будет облагаться размещение в отелях и гостиницах, покупка сувениров и других товаров и услуг в сфере туризма. А полученными средствами власти планируют покрывать расходы местных муниципалитетов на содержание достопримечательностей, пешеходных троп и уборку мусора, который оставляют приезжие.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что парламент Мальдивской Республики поддержал предложение правительства о повышении налоговой ставки на товары и услуги для туризма (TGST) на четыре процентных пункта — с 12 до 16 процентов. После вступления в силу поправки 1 января 2023 года местным гостиницам, отелям, гостевым домам, принимающим и транспортным компаниям придется пересмотреть ценовую политику.