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14:18, 24 ноября 2022Путешествия

Любимый курорт богачей стал еще дороже

АТОР: власти Мальдив с 1 января повысят налоговую ставку на туризм с 12 до 16 процентов

Фото: Unsplash

Парламент Мальдивской Республики поддержал предложение правительства о повышении налоговой ставки на товары и услуги для туризма (TGST) на 4е процентных пункта — с 12 до 16 процентов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих утвердил поправку в налоговое законодательство страны. Таким образом, отдых на любимом курорте богачей в скором времени станет еще дороже. После вступления в силу поправки 1 января 2023 мальдивским гостиницам, отелям, гостевым домам, принимающим и транспортным компаниям придется пересмотреть ценовую политику.

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В Ассоциации мальдивских туристических агентств и туроператоров (MATATO) решение местных властей назвали внезапным и поспешным. По словам ее представителей, если в начале 2023 года налоги в сфере туризма будут увеличены, сектор серьезно пострадает. «Налог будет выше, чем у стран-конкурентов, и существует вероятность потери некоторых рынков», — пояснили специалисты.

Тем временем в Anex Tour и ICS Travel Group подчеркивают, что предстоящее подорожание стоимости проживания на Мальдивах вряд ли окажется очень болезненным для российских путешественников, поскольку это направление относится к высокобюджетным. «Изменение цены на четыре процента вряд ли как-то отразится на спросе, особенно в сезоне», — добавили в «Русском Экспрессе».

Более того, эксперты туроператоров Pac Group и ПАКС уверены, что контрактные цены для туристов останутся прежними. Также, по подтвержденным ранее заявкам, гостиницы обещали не увеличивать стоимость проживания на местных курортах в связи с повышением налога.

Ранее в ноябре сообщалось, что россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год. Цены на путевки в популярную азиатскую страну в зимний период 2022 года снизились в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

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Фариза Бацазова
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