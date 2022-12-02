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13:39, 2 декабря 2022Интернет и СМИ

«Одноклассники» запустят уникальную акцию

«Одноклассники» выделят более 100 млн показов на программу поддержки новых авторов

Изображение: «Одноклассники»

«Одноклассники» запускают уникальную акцию — зимнюю программу поддержки новых авторов, в рамках которой каждому участнику выделят от 200 тысяч показов контента для развития группы. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что таким образом новые авторы получат возможность собрать первую лояльную базу подписчиков и сразу увеличить охват публикаций.

Известно, что претендовать на участие смогут те авторы, которые ведут страницы в других соцсетях с аудиторией не менее одной тысячи подписчиков и хотят развивать свою группу в «Одноклассниках». Блог должен быть из любой предложенной категории — от лайфстайла до моды и финансов. Также необходимо регулярно публиковать контент и соблюдать все правила соцсети.

Подать заявку можно на специальном сайте до 31 декабря текущего года. В течение 14 дней команда соцсети проверит заявку, после чего пришлет уведомление с результатом проверки и решением об участии в программе.

После одобрения заявки участник в личных сообщениях получит образовательные материалы с инструкциями по продвижению группы в соцсети и советами по вовлечению аудитории. В итоге пользователь сможет более эффективно распорядиться привлеченной аудиторией и полученными 200 тысячами показов в рамках программы.

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Варвара Кошечкина
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