В России обрушился золотой рудник

В Забайкалье на золотом руднике «Омчак» обрушилась порода, под завалами находится человек

На руднике по добыче золота «Омчак» в Забайкальском крае произошло обрушение породы. Об этом сообщает ТАСС.

ЧП случилось одном из штреков рудника в Балейском районе. В тот момент на участке находились четыре человека, один из них оказался под завалами. Остальные рабочие не пострадали.

Причины ЧП выясняются. Ведутся поисково-спасательные работы.

Ранее в Кемеровской области два человека, один из которых был спасателем, погибли в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая». Еще двое горняков пострадали. В момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 из них сразу вывели на поверхность.