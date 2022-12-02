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23:12, 2 декабря 2022Россия

В России обрушился золотой рудник

В Забайкалье на золотом руднике «Омчак» обрушилась порода, под завалами находится человек
СюжетАварии на шахтах:

Фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

На руднике по добыче золота «Омчак» в Забайкальском крае произошло обрушение породы. Об этом сообщает ТАСС.

ЧП случилось одном из штреков рудника в Балейском районе. В тот момент на участке находились четыре человека, один из них оказался под завалами. Остальные рабочие не пострадали.

Причины ЧП выясняются. Ведутся поисково-спасательные работы.

Ранее в Кемеровской области два человека, один из которых был спасателем, погибли в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая». Еще двое горняков пострадали. В момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 из них сразу вывели на поверхность.

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Марина Совина
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