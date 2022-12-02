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13:07, 2 декабря 2022Силовые структуры

Двое украинских диверсантов подорвались на мине на границе с Россией

Готовившие диверсии под Белгородом по приказу ВСУ отец и сын подорвались на мине у границы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Двое предполагаемых диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовившие серию подрывов в Белгородской области, сами подорвались на мине на границе с Россией. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

57-летний отец и его 34-летний сын наступили на боеприпас, когда пытались нелегально пробраться на российскую территорию. Их доставили в больницу, медики диагностировали у них осколочные ранения ног, груди и шеи.

Силовикам мужчины рассказали, что попали на растяжку в селе Граково под Харьковом, однако в реальности такого населенного пункта не существует. Оперативники заподозрили родственников в работе на украинскую армию.

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Елизавета Новикова
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