В России пообещали обдумать вопрос об индексации пенсий работающих инвалидов
Российские власти пообещали проработать предложение об индексации пенсий для работающих инвалидов. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью. Его слова приводит РИА Новости.
«Это тонкая вещь по работающим инвалидам», — признал он и добавил, что этот вопрос необходимо обдумать и проработать на уровне правительства. По его словам, в настоящее время доля работающих инвалидов в стране составляет 25 процентов, что является низким показателем.
Ранее в Госдуме предложили разрешить одной категории россиян получать удвоенные пенсии. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии — по потере кормильца и по инвалидности.
По ее словам, здоровый ребенок в случае смерти одного из родителей получает от государства социальную пенсию по потере кормильца. Однако в случае, если кормильца лишается ребенок-инвалид, то он «не получает никаких выплат, поскольку по закону не имеет права на выплаты сразу двух пенсий».