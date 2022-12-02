В России пообещали обдумать вопрос об индексации пенсий работающих инвалидов

Президент Путин пообещал обдумать предложение об индексации пенсий работающих инвалидов

Российские власти пообещали проработать предложение об индексации пенсий для работающих инвалидов. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью. Его слова приводит РИА Новости.

«Это тонкая вещь по работающим инвалидам», — признал он и добавил, что этот вопрос необходимо обдумать и проработать на уровне правительства. По его словам, в настоящее время доля работающих инвалидов в стране составляет 25 процентов, что является низким показателем.

Ранее в Госдуме предложили разрешить одной категории россиян получать удвоенные пенсии. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии — по потере кормильца и по инвалидности.

По ее словам, здоровый ребенок в случае смерти одного из родителей получает от государства социальную пенсию по потере кормильца. Однако в случае, если кормильца лишается ребенок-инвалид, то он «не получает никаких выплат, поскольку по закону не имеет права на выплаты сразу двух пенсий».