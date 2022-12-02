Почти четверть россиян заметили подорожание услуг ЖКХ за последний месяц

Опрос ФОМ: 23 процента россиян заявили о заметном подорожании услуг ЖКХ за последний месяц

Согласно данным опроса, проведенным фондом «Общественное мнение» (ФОМ), почти четверть граждан России (23 процента) заметили подорожание услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за последний месяц.

Также итоги опроса показали, что каждый шестой россиянин (16 процентов) считает, что больше всего увеличилась стоимость оказания услуг в медицинской сфере. Кроме того, 10 процентов опрошенных заявили о подорожании цен на бытовые услуги.

При этом 9 процентов участников опроса ФОМ отметили, что за последние четыре недели повысилась стоимость проезда в общественном транспорте.

Ранее по итогам опроса сервисов «Работа.ру» и СберСтрахование стало известно, что около половины граждан России планируют в 2024 году начать откладывать деньги на разные нужды.