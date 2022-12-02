Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:10, 3 декабря 2022Россия

При обрушении рудника в Забайкалье погиб человек

Под завалами рудника «Омчак» в Забайкалье нашли тело погибшего рабочего

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Рабочий, оказавшийся под завалами после обрушения породы на руднике «Омчак» в Забайкалье, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тело погибшего обнаружено спасателями. В момент обрушения на участке находились четыре человека. Остальные рабочие не пострадали и вышли на поверхность самостоятельно.

ЧП случилось одном из штреков золотого рудника в Балейском районе.

Ранее в Кемеровской области два человека погибли в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая». Один из них был спасателем. Еще двое горняков пострадали. Всего в момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 из них сразу вывели на поверхность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Европа приняла решение о потолке цен на нефть из России
Госдеп предрек экономике России «стабильное и мрачное» положение
Историк напомнил о последствиях пожара 1812 года в Москве
Определились все пары плей-офф чемпионата мира-2022
При обрушении рудника в Забайкалье погиб человек
Россиянин до смерти забил брата чайником
Сборная Швейцарии обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
В Киеве назвали имена попавших под санкции СНБО священнослужителей УПЦ
Госдеп заявил о готовности США к контактам с Россией по исполнению ДСНВ-3
Захарова сообщила о подготовке Киева к «захвату» Киево-Печерской Лавры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.