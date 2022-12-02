Российский дипломат рассказал о поддержке иностранных коллег в кулуарах ООН

Полянский заявил о сопереживании России со стороны иностранных постпредов при ООН

Иностранные дипломаты при ООН прекрасно понимают сложность сложившейся международной ситуации и поддерживают российских коллег в личных кулуарах. Несмотря на западную агрессивную риторику, с большинством удается сохранить приятельские отношения. О сопереживании и поддержке позиции России со стороны иностранных коллег рассказал в интервью «Ленте.ру» первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«[Иностранные коллеги] прекрасно понимают, что нам непросто сейчас в этой ситуации. Они видят, что мы стараемся, и чисто по-человечески очень многие нам сочувствуют и высказывают свое сопереживание. Если мы не обсуждаем политические вопросы, то у нас остались ровные, нормальные отношения с подавляющим большинством наших коллег, наверное, с 99,9 процента», — заявил дипломат.

Полянский отметил, что вне работы российские дипломаты «могут спокойно поговорить об украинском кризисе» и других проблемных моментах, чтобы лучше понять друг друга. «[Но как] только включаются камеры, естественно, тут же начинается работа на телевидение: пиар, грозные выступления и, как в случае постпреда [Украины при ООН Сергея] Кислицы, настоящие истерики», — резюмировал зампостпреда.

Ранее Полянский заявил, что Кислица был крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком даже до того, как началась специальная военная операция. Он отметил, что поведение Кислицы часто ставило переговорный процесс в тупик.