Точное попадание в люк украинского бронеавтомобиля с дрона попало на видео

«Русская весна» показала точное попадание в люк бронеавтомобиля ВСУ с дрона Mavic 3

Точное попадание в люк бронеавтомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дрона Mavic 3 попало на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что выследить технику противника также удалось при помощи беспилотников. Перед попаданием внутри бронеавтомобиля заметно движение экипажа.

Ранее издание «Русская весна» показало кадры первого зафиксированного применения турецкой реактивной системы залпового огня TRLG-230 в зоне специальной военной операции на Украине.

