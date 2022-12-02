В США россиянина приговорили к 46 месяцам тюрьмы

В США россиянина Бевза приговорили к 46 месяцам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество

Министерство юстиции США сообщило, что суд приговорил гражданина России Тараса Бевза к трем годам и 10 месяцам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество. Помимо этого он обязан выплатить компенсацию в размере более миллиона долларов, а также у него конфискуют имущество на ту же сумму, передает РИА Новости.

«Тарас Бевз, гражданин России, был приговорен к 46 месяцам тюрьмы за отмывание более миллиона долларов и совершение мошеннических действий в интернете, направленных на десятки граждан США и компаний», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Бевз приехал в Соединенные Штаты в 2019 году по туристической визе. Он открыл несколько счетов в разных банках и использовал мошеннические схемы, а также занимался компьютерными взломами. Кроме того, по данным ведомства, осужденный размещал в интернете рекламу по продаже транспортных средств и получал деньги от жертв, не предоставляя им купленный товар.

Ранее окружной суд Хордаланна в Норвегии приговорил россиянина к трем месяцам тюремного заключения за запуск дронов.