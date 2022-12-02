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23:20, 2 декабря 2022Россия

Сергей Кириенко назвал высшей миссией бойца возможность встать на защиту Родины

Сергей Кириенко заявил о способности настоящих бойцов защитить себя

Высшая миссия бойца — это возможность встать на защиту своего народа и своей страны, России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом он заявил в ходе церемонии награждения победителя «Битвы чемпионов 14: Школа против школы».

«Спасибо бойцам, настоящим мастерам, которые показали нам сегодня и свое искусство, и свою волю к победе, и свое мужество. Настоящий боец всегда способен защитить себя, мастер боевых искусств способен использовать свое искусство, чтобы защитить тех, кто нуждается в помощи и защите. Но высшая миссия — это возможность встать на защиту своего народа и своей страны, России. Спасибо вам за это большое, ребята, победа будет за нами», — сказал Сергей Кириенко.

Ранее сообщалось, что около 100 спортсменов, входящих в Российский союз боевых искусств, решили отправиться добровольцами в зону специальной военной операции.

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Константин Ляпунов
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