Путин назвал сегодняшнюю ситуацию подталкивающей Россию к внутреннему развитию

Президент Путин заявил, что сегодняшняя ситуация подталкивает РФ к внутреннему развитию

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» назвал сегодняшнюю ситуацию подталкивающей страну к внутреннему развитию. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что за доллары от продажи нефти и газа можно купить все, что угодно, однако ничего своего в этом случае производиться не будет.

«Поэтому эта сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы», — указал Путин. Он добавил, что Россия делала это и до текущих событий, и продолжит делать в будущем.

Ранее президент заявил, что сокращение бедности, неравенства и выход на реальный рост доходов граждан — главная задача российских властей.

