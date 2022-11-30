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14:22, 30 ноября 2022Экономика

Путин назвал главную задачу российских властей

Владимир Путин назвал сокращение бедности главной задачей властей в России

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Сокращение бедности, неравенства и выход на реальный рост доходов граждан — главная задача российских властей. Об этом на совещании правительства заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Президент отметил, что уровень бедности в стране по итогам третьего квартала опустился до 10,5 процента. Путин признал, что показатель снизился незначительно, однако динамика наблюдается позитивная.

«Вот ее нужно сохранить. За счет целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных 10 процентов населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года они прибавили 27,8 процента», — заявил глава государства.

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Номинальный рост доходов россиян, по словам Путина, за девять месяцев года составил 12,8 процента. Тем не менее властям прежде всего нужно добиться реального роста доходов.

«Повторю: важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции... Нам нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях», — заключил президент.

Ранее Путин призвал «более результативно и ощутимо» поддерживать российские семьи с детьми. Их поддержку он назвал чувствительным вопросом, который значим для миллионов жителей страны.

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Полина Матюхина
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