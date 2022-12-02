Япония задумалась о создании собственного газового резерва

Bloomberg: Япония задумалась о создании стратегического резерва СПГ

На фоне усиливающейся конкуренции за поставки газа на мировом рынке Япония задумалась о создании собственного стратегического резерва сжиженного природного газа (СПГ), пишет Bloomberg со ссылкой на правительственный документ.

Власти готовятся предложить план по обеспечению так называемого «стратегического буфера СПГ» — согласно ему они будут поддерживать местные компании в закупке дополнительных поставок газа ради поддержания энергетической безопасности государства. Документ предполагает, что в чрезвычайных случаях японский Минторг будет обязывать трейдеров СПГ, получающих поставки по срочным контрактам, продавать их отечественным фирмам для пополнения стратегического резерва вместо того, чтобы перенаправить партии в другие страны.

В случаях, если такие сделки окажутся для трейдеров убыточными, они получат финансовую поддержку от государственного фонда, который будет создан на базе Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC). Если же продавец получит прибыль от продажи местной фирме, он также отправит ее JOGMEC.

Предлагается также, чтобы Япония закупала как минимум один дополнительный груз в месяц для стратегического резерва ежегодно с декабря по февраль, начиная с 2023-го. В долгосрочной перспективе — не менее 12 грузов в год.

В условиях отсутствия поставок российского газа Европа вступила в серьезную конкуренцию за топливо с Азией. В частности, в ноябре Германия подписала долгосрочное соглашение на импорт СПГ с Катаром — основным поставщиком газа в Японию. Сделка предполагает, что ФРГ будет получать по два миллиона тонн СПГ в год в течение 15 лет, начиная с 2026 года.