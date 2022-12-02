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16:01, 2 декабря 2022Интернет и СМИ

Социальная реклама про добровольцев в СВО оказалась фейком

Социальная реклама про добровольцев в СВО в стиле «Госуслуг» оказалась фейком

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Социальная реклама про запись на добровольное участие в специальной военной операции России на Украине (СВО) в стиле «Госуслуг» оказалась фейком. 30 ноября на YouTube был загружен ролик, который имитирует рекламу сервиса.

В ролике главный герой думает о том, как прокормить семью и расплатиться по долгам. Выходом из ситуации авторы ролика называют запись в добровольцы. В соцсетях пользователи называют это социальной рекламой.

При этом ролика нет ни в одном официальном канале сервиса «Госуслуг» или других государственных структур в социальных сетях. Поэтому утверждать, что «социальная реклама» действительно подготовлена и распространена российскими госструктурами нельзя.

Самую раннюю версию ролика удалось найти на канале, транслирующем антироссийскую позицию. Также голос в видео кажется искаженным — он либо ускорен, либо синтезирован. В видео с официальных каналов «Госуслуг» озвучены живым человеком, который говорит медленно. Также стиль ролика не соответствует правилам оформления контента «Госуслуг» — они есть в открытом доступе. Так, например, использованный шрифт отличается от фирменного.

При этом записаться в добровольцы через «Госуслуги», действительно, можно. Сервис стал доступен в октябре.

Ролик почти не заинтересовал российские СМИ, о нем удалось найти лишь одну публикацию. В соцсетях ролик распространился не очень широко, но встречен был критикой содержания со стороны распространивших его пользователей.

Варвара Кошечкина
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