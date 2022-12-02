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05:16, 2 декабря 2022Бывший СССР

Украинских силовиков обвинили в фабрикации дел против жен ополченцев ДНР

Осужденная на Украине Скидан: силовики фабриковали дела против жен ополченцев ДНР

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Осужденная судом Украины Евгения Скидан обвинила украинских силовиков в том, что они фабриковали дела против жен ополченцев Донецкой народной республики (ДНР). Ее слова приводит РИА Новости.

По словам женщины, ее гражданский супруг Алексей служил в Донецком аэропорту по вахтовому методу, десять дней проводил на позициях, десять — на отдыхе, во время которого они располагались в бывшем здании Службы безопасности Украины в Донецке. Супруга посетила мужа, они сфотографировались на фоне российского флага в ДНР, после чего выложили кадры в сеть.

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Скидан, проживавшая на подконтрольной Киеву территории, заявила, что в октябре 2015 года ее задержал отдел по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) города Красноармейска. Женщину обвинили в том, что она якобы передавала «подельнику» оружие и наркотики, которых она не видела.

Жене ополченца угрожали, что она получит от 8 до 15 лет, но если ее гражданский муж приедет на территорию Украины, наказание смягчат до трех лет условно.

Суд приговорил Скидан к условному сроку, но после первых допросов, когда ее отпустили домой, она предупредила супруга о возможных провокациях, после чего они больше не общались. Женщина провела в заключении восемь лет по уголовной статье.

Ранее в Одессе приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену мужчину, вывесившего флаг России на одном из домов города. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

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Марина Совина
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