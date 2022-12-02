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06:34, 2 декабря 2022Россия

В России предложили конфисковать машины нелегальных перевозчиков

Совфед предложил Минтрансу рассмотреть вопрос о конфискации машин нелегальных перевозчиков

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Совет Федерации предложил Минтрансу рассмотреть вопрос о конфискации машин нелегальных перевозчиков, поскольку автомобили являются орудием правонарушения, передает РИА Новости.

«Рассмотреть вопрос об ужесточении меры по пресечению нелегальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, вплоть до конфискации транспортных средств», — говорится в заявлении комитета Совфеда по экономической политике.

Сенаторы также предложили законодательно определить понятия «нелегальная перевозка пассажиров» и «регулярная перевозка пассажиров и багажа». Последняя предполагает перевозку с посадкой и высадкой в установленных местах, а также там, где это не противоречит правилам дорожного движения.

Ранее стало известно, что «Яндекс» запустил в Москве и Санкт-Петербурге новую услугу: теперь можно поехать на машине с попутчиком, выбрав опцию «Вместе». Для клиентов при этом стоимость поездки будет ниже. В качестве попутчиков при помощи алгоритмов подбираются люди с примерно похожими маршрутами.

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Марина Совина
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