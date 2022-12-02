Россиян пригласили на маркет локальных брендов

В Москве на «Хлебозаводе» 4 декабря пройдет Спасибомаркет локальных брендов

Крупнейшая банковская программа лояльности СберСпасибо решила поддержать локальный бизнес и создала проект Спасибомаркет, который объединит десятки российских брендов на онлайн и оффлайн-площадках. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Виртуальная витрина откроется на платформе СберМегаМаркет 1 декабря и проработает до конца месяца. А офлайн-маркет пройдет в воскресенье, 4 декабря, на территории «Хлебозавода» в Москве.

В рамках проекта будет представлен широкий ассортимент товаров: одежда, аксессуары, средства по уходу, вещи для дома, умные гаджеты и цветы. Россияне смогут приобрести уходовую косметику марок Don't touch my skin, Art&Fact, Botavikos, Openface и других. А также купить одежду таких российских брендов как Charmstore, INSPIRE GIRLS, Fashion Rebels, SSSHAMELESS, AMPIR, artmulier и Maneken.

«Насыщенный шоппинг станет еще и крайне выгодным для тех, кто уже присоединился к программе лояльности СберСпасибо. Большинство товаров можно будет приобрести на СберМегаМаркете со скидкой до 99 процентов за бонусы от СберСпасибо», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 4 декабря гости Спасибомаркета смогут посетить лекторий, на котором основатели брендов-участников мероприятия расскажут о своем бизнесе. Также на «Хлебозаводе» будет работать креативный цех, где художники, дизайнеры и профессиональные креаторы проведут мастер-классы. Кроме того, в этот день в пространстве маркета откроется корнер с лимитированными айтемами от российского дизайнера и художника Эрика Мусина и андерграундного творческого объединения «Богема Ленинград».

«Главная цель нашего проекта — поддержка локального бизнеса и открытие новых имен в непростых сегодняшних реалиях изменения рынка. Спасибомаркет готов предоставить брендам возможности, которыми обладают СберСпасибо и СберМегаМаркет, включая медийные и ресурсные мощности, тысячи лояльных покупателей на онлайн-площадке, шанс заявить о себе на более широкую аудиторию», — рассказал в заключение директор по маркетингу программы лояльности СберСпасибо Дмитрий Завиша.