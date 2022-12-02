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03:06, 2 декабря 2022Бывший СССР

Украинских военных уличили в использовании Starlink для «всякой фигни»

Военнопленный рассказал, что украинские военные используют Starlink для личных звонков
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Фото: Reuters

Военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны (ТРО) Сергей Лазаренко рассказал в беседе с РИА Новости, что украинские военные используют сеть Starlink американской Space X не только в военных целях, но также для личных звонков и общения в соцсетях.

По словам военнопленного, командиры дают выход в интернет на 10-20 минут. «Набегут 20-30 человек, и трафик совсем упал. Скорость [спутникового интернета] в целом терпимая. Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню», — рассказал Лазаренко.

В октябре SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Владелец компании Илон Маск предложил Пентагону взять оплату спутникового интернета на себя, но затем передумал и завил, что продолжит финансирование.

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Марина Совина
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