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20:59, 2 декабря 2022Силовые структуры

Мужчина угнал иномарку у таксиста в Петербурге и погиб в ДТП

В Петербурге мужчина угнал автомобиль у таксиста, скрылся от полицейских и погиб в ДТП

Кадр: «Фонтанка.Ру»

В Петербурге мужчина, угнавший автомобиль Kia у таксиста, погиб в смертельном ДТП. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, ранним утром мужчина вызвал такси. По дороге водитель понял, что пассажир неадекватен, и попросил его покинуть салон. Клиент отказался и в тот момент, когда водитель вышел, чтобы вытащить его машины, пересел за руль и уехал.

Тогда таксист обратился в полицию. Стражи порядка начали преследовать угонщика и попытались блокировать его машину возле Обводного канала, однако мужчина протаранил служебное авто и скрылся. Однако вскоре он попал во вторую аварию рядом с Митрофаньевским шоссе — там он врезался в Chevrolet Lacetti и вылетел из салона на асфальт.

Отмечается, что мужчина не был пристегнут и, по предварительным данным, находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

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Елизавета Новикова
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