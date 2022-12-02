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17:26, 2 декабря 2022Среда обитания

Москвичи стали чаще интересоваться покупкой жилья в одной стране

Skolkovo Realty: спрос на жилье в Турции со стороны москвичей вырос на 24,7%

Фото: Anna Berdnik / Unsplash

В октябре 2022 года спрос на недвижимость в Турции со стороны жителей Москвы и Московской области вырос на 24,7 процента относительно сентября. О том, что москвичи стали чаще интересоваться покупкой недвижимости в стране, говорится в исследовании Skolkovo Realty, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Количество соответствующих запросов растет на протяжении трех месяцев подряд. Наиболее заметно спрос увеличился в марте и сентябре — на 59 и 43,1 процента соответственно. В целом за десять месяцев текущего года интерес москвичей к приобретению турецкого жилья вырос на 106,7 процента относительно результата за аналогичный период 2021 года.

При выборе объекта для покупки клиенты в первую очередь обращают внимание на его стоимость — для 41,4 процента москвичей этот фактор стал решающим. Еще 33,2 процента ищут жилье в определенной локации. 38,3 процента предпочитают недвижимость в Аланье, 21,6 процента — в Анталье, а 16,7 процента — в Мерсине. Также имеет значение готовность объекта к проживанию — на этот фактор обращают внимание 11,6 процента покупателей.

Ранее Турция возглавила список стран, где россияне чаще всего покупают недвижимость — на нее пришелся 31 процент от общего числа запросов. На втором место оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а на третьем — Кипр.

Александра Качан
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