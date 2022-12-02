ВС США назвали ответственных за ликвидацию лидера ИГ

Центральное командование ВС США: сирийская оппозиция ликвидировала лидера ИГ

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что ответственными за ликвидацию лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России как террористическая организация) Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курайши являются местные группировки. Как сообщили представители Пентагона, он был убит военными Свободной сирийской армии (Free Syrian Army, фактически является вооруженной оппозицией в Сирии) еще в середине октября. Цитату приводит Reuters.

Тем не менее ИГ продолжает представлять серьезную угрозу для региона, подчеркнули в командовании ВС США. Американская сторона продолжает «фокусироваться на том, чтобы разгромить ИГ», заявили военные.

1 декабря агентство Reuters писало, что аль-Курайши подорвал себя и своих сторонников, попав в окружение. О его гибели стало известно за сутки до этого, однако тогда не уточняли, кто именно стоял за ликвидацией террористической группировки. В 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп рассказал, что американская армия ликвидировала бывшего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади, назвав его «террористом номер один».

