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12:20, 2 декабря 2022Россия

Стало известно о завершении зачистки поселка Новоселовское в ЛНР

РИА Новости: ВС РФ завершают зачистку от сил ВСУ в селе Новоселовское в ЛНР

Фото: Reuters Staff / Reuters

Подразделения ВС РФ выбивают остатки украинских военных из поселка Новоселовское в ЛНР. Сейчас бои ведутся уже на окраинах населенного пункта, сообщает РИА Новости в пятницу, 2 декабря.

«На днях провели штурм третьей улицы, буквально остается зачистить крайние дома четвертой улицы», — рассказывает командир подразделения спецназа с позывным Зевс.

При штурме применяются автоматические гранатометы и 120-миллиметровые минометы.

Для продолжения спецоперации Новоселовское имеет важное значение, поскольку через этот населенный пункт проходят железная и автомобильная дороги, ведущие в Купянск.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ потеряли более 160 военных при попытке провести атаки на купянском направлении.

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Варвара Кошечкина
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