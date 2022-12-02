Стало известно о завершении зачистки поселка Новоселовское в ЛНР

РИА Новости: ВС РФ завершают зачистку от сил ВСУ в селе Новоселовское в ЛНР

Подразделения ВС РФ выбивают остатки украинских военных из поселка Новоселовское в ЛНР. Сейчас бои ведутся уже на окраинах населенного пункта, сообщает РИА Новости в пятницу, 2 декабря.

«На днях провели штурм третьей улицы, буквально остается зачистить крайние дома четвертой улицы», — рассказывает командир подразделения спецназа с позывным Зевс.

При штурме применяются автоматические гранатометы и 120-миллиметровые минометы.

Для продолжения спецоперации Новоселовское имеет важное значение, поскольку через этот населенный пункт проходят железная и автомобильная дороги, ведущие в Купянск.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ потеряли более 160 военных при попытке провести атаки на купянском направлении.