Стало известно о завершении зачистки поселка Новоселовское в ЛНР
РИА Новости: ВС РФ завершают зачистку от сил ВСУ в селе Новоселовское в ЛНР
Подразделения ВС РФ выбивают остатки украинских военных из поселка Новоселовское в ЛНР. Сейчас бои ведутся уже на окраинах населенного пункта, сообщает РИА Новости в пятницу, 2 декабря.
«На днях провели штурм третьей улицы, буквально остается зачистить крайние дома четвертой улицы», — рассказывает командир подразделения спецназа с позывным Зевс.
При штурме применяются автоматические гранатометы и 120-миллиметровые минометы.
Для продолжения спецоперации Новоселовское имеет важное значение, поскольку через этот населенный пункт проходят железная и автомобильная дороги, ведущие в Купянск.
Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ потеряли более 160 военных при попытке провести атаки на купянском направлении.