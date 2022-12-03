Российские самоходчики накрыли позиции ВСУ на запорожском направлении

Российские самоходные «Акации» накрыли позиции артиллерии ВСУ на запорожском направлении

Группа самоходных артиллерийских орудий «Акация» Вооруженных сил РФ уничтожила позиции ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир подразделения рассказал, что разведка обнаружила вражеское орудие с помощью беспилотника, после чего было принято решение нейтрализовать противника. Два расчета заняли огневую позицию и успешно поразили цель. Самоходная гаубица 2С3 «Акация» способна запускать снаряд на расстояние до 28 километров.

28 ноября сообщалось, что экипаж «Акации» уничтожил на запорожском направлении наблюдательный пункт украинской армии.

Ранее группировка «О» («Отважные») показала на видео массовый обстрел позиций ВСУ. Удар был нанесен по району сосредоточения боевой техники противника, концентрируемой ВСУ для попытки прорыва Сватово-Кременного оборонительного рубежа на лиманском направлении.