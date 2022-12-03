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06:23, 3 декабря 2022Мир

Президент Болгарии раскритиковал слова премьера Нидерландов насчет Шенгена

Президент Болгарии Радев счел цинизмом слова премьера Нидерландов о готовности к Шенгену
Румен Радев

Румен Радев. Фото: Gehad Hamdy / Globallookpress.com

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал заявления премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о готовности республики к вступлению в Шенгенскую зону. Своим мнением он поделился в личном Facebook-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Политик раскритиковал слова Рютте, подчеркнув, что Болгария рассчитывала на европейскую солидарность, однако столкнулась с цинизмом. «За последнее время трое полицейских погибли, защищая внешнюю границу Европейского союза, а премьер Нидерландов Марк Рютте недопустимо внушает, что эту границу можно пересечь за 50 евро», — указал Радев.

Ранее стало известно, что Нидерланды выступили против вступления Болгарии в Шенгенскую зону из-за ее несоответствия некоторым требованиям со стороны Амстердама. Уточняется, что Нидерланды являются единственной страной, которая не поддержала кандидатуру Болгарии в контексте вступления в Шенгенскую зону.

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Варвара Кузьмина
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