Президент Болгарии раскритиковал слова премьера Нидерландов насчет Шенгена

Президент Болгарии Радев счел цинизмом слова премьера Нидерландов о готовности к Шенгену

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал заявления премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о готовности республики к вступлению в Шенгенскую зону. Своим мнением он поделился в личном Facebook-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Политик раскритиковал слова Рютте, подчеркнув, что Болгария рассчитывала на европейскую солидарность, однако столкнулась с цинизмом. «За последнее время трое полицейских погибли, защищая внешнюю границу Европейского союза, а премьер Нидерландов Марк Рютте недопустимо внушает, что эту границу можно пересечь за 50 евро», — указал Радев.

Ранее стало известно, что Нидерланды выступили против вступления Болгарии в Шенгенскую зону из-за ее несоответствия некоторым требованиям со стороны Амстердама. Уточняется, что Нидерланды являются единственной страной, которая не поддержала кандидатуру Болгарии в контексте вступления в Шенгенскую зону.