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13:00, 3 декабря 2022Мир

МВД Испании отреагировало на получение посольством Украины посылки с глазом

МВД Испании подтвердило получение посольством Украины посылки с глазом животного

Фото: Juan Medina / Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) Испании подтвердило получение посольством Украины в стране посылки с частями животного. Об этом сообщает РИА Новости.

МВД страны сообщило, что внутри почтового отправления действительно был раздавленный глаз.

«Министерство внутренних дел подтвердило (...), что подозрительный конверт, обнаруженный в посольстве Украины в Мадриде, содержал раздавленный глаз животного», — прокомментировали в полиции этот инцидент.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал, что в несколько посольств страны были переданы пропитанные красной жидкостью письма с угрозами. 30 ноября в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник дипмиссии. Бомба была спрятана в письме.

30 ноября в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник дипмиссии. Бомба также была спрятана в почтовом отправлении.

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Марк Леонов
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