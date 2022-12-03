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22:50, 3 декабря 2022Мир

В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Украине

Ирландский политик Макнамара осудил Евросоюз за разжигание конфликта на Украине

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Ирландский политик Майкл Макнамара, комментируя призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен поставлять оружие Киеву, заявил, что страны-члены Евросоюза должны перестать разжигать конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он посоветовал европейским государствам сменить воинственную риторику в адрес России и поспособствовать мирному урегулированию украинского кризиса.

«Легко раздувать пламя войны», — констатировал политик.

По словам Макнамары, конфликты редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией, поэтому их прекращают люди, ведущие «болезненные переговоры». Он также напомнил Евросоюзу, что был создан с целью поддержания мира во всем мире.

30 ноября Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда над Россией по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций. «У нас есть способы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и 19 миллиардов евро денег российских олигархов», — сказано в сообщении.

Марина Совина
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