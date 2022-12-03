В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Украине

Ирландский политик Макнамара осудил Евросоюз за разжигание конфликта на Украине

Ирландский политик Майкл Макнамара, комментируя призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен поставлять оружие Киеву, заявил, что страны-члены Евросоюза должны перестать разжигать конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он посоветовал европейским государствам сменить воинственную риторику в адрес России и поспособствовать мирному урегулированию украинского кризиса.

«Легко раздувать пламя войны», — констатировал политик.

По словам Макнамары, конфликты редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией, поэтому их прекращают люди, ведущие «болезненные переговоры». Он также напомнил Евросоюзу, что был создан с целью поддержания мира во всем мире.

30 ноября Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда над Россией по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций. «У нас есть способы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и 19 миллиардов евро денег российских олигархов», — сказано в сообщении.