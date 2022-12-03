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14:23, 3 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило о пресечении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

МО: пресечены атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожены до 30 солдат

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

На краснолиманском направлении российскими войсками пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам доложили в Министерстве обороны России.

В ведомстве указали, что в результате ударов авиации и огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны.
Также уничтожены более 30 украинских военных, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

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2 декабря Минобороны сообщило о поражении трех групп ВСУ на краснолиманском направлении. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили более 100 бойцов убитыми и ранеными. Украинские военные потеряли два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее российские военные уничтожили свыше 40 бойцов ВСУ при их попытке наступать на краснолиманском направлении. Украина попыталась атаковать позиции российских войск в направлении Площанки, Червонопоповки и Житловки ЛНР.

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Алина Гончарова
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