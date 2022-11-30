Минобороны назвало потери Украины при атаке на краснолиманском направлении
Российские военные уничтожили свыше 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при их попытке наступать на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, Украина пыталась атаковать позиции российских войск в направлении Площанки, Чернопоповки и Житловки в Луганской народной республике (ЛНР). Атаку ВСУ удалось подавить благодаря ударам армейской авиации и решительным действиям Вооруженных сил России, подчеркнули в Минобороны.
Там добавили, что украинские военные были отброшены на исходные позиции, ВСУ помимо живой силы потеряли четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами.
Ранее Минобороны отчиталось о поражении двух ротных тактических групп ВСУ на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества ЛНР. В результате атаки российских военных украинские подразделения были рассеяны, а потери Киева составили более 30 человек.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.