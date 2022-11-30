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14:22, 30 ноября 2022Россия

Минобороны назвало потери Украины при атаке на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении свыше 40 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные уничтожили свыше 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при их попытке наступать на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, Украина пыталась атаковать позиции российских войск в направлении Площанки, Чернопоповки и Житловки в Луганской народной республике (ЛНР). Атаку ВСУ удалось подавить благодаря ударам армейской авиации и решительным действиям Вооруженных сил России, подчеркнули в Минобороны.

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Там добавили, что украинские военные были отброшены на исходные позиции, ВСУ помимо живой силы потеряли четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами.

Ранее Минобороны отчиталось о поражении двух ротных тактических групп ВСУ на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества ЛНР. В результате атаки российских военных украинские подразделения были рассеяны, а потери Киева составили более 30 человек.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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