Минобороны назвало потери Украины при атаке на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении свыше 40 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили свыше 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при их попытке наступать на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, Украина пыталась атаковать позиции российских войск в направлении Площанки, Чернопоповки и Житловки в Луганской народной республике (ЛНР). Атаку ВСУ удалось подавить благодаря ударам армейской авиации и решительным действиям Вооруженных сил России, подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что украинские военные были отброшены на исходные позиции, ВСУ помимо живой силы потеряли четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами.

Ранее Минобороны отчиталось о поражении двух ротных тактических групп ВСУ на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества ЛНР. В результате атаки российских военных украинские подразделения были рассеяны, а потери Киева составили более 30 человек.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.