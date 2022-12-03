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14:48, 3 декабря 2022Культура

Верка Сердючка перестала выступать в России из-за конфликта на Украине

Продюсер Сергей Лавров: Верка Сердючка не выступает в России из-за конфликта на Украине
Андрей Данилко

Андрей Данилко. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, перестали приглашать с концертами в Россию, из-за чего он потерял миллионы рублей. Об этом «МК» заявил продюсер Сергей Лавров.

По его словам, российские организаторы боятся связываться с шоуменом, хотя раньше он был желанным гостем на корпоративах, зарабатывая за одно выступление от 20 до 50 миллионов рублей. Данилко «перешел слишком много красных линий» на своих концертах, позволяя себе антироссийские лозунги, поэтому у него больше не будет работы в России, объяснил промоутер.

Он вспоминает, что до конфликта на Украине крупные российские компании приглашали Верку Сердючку, удовлетворяя любые капризы артиста. У него было до семи выступлений в день. У Лаврова оборвалось сотрудничество с украинским шоуменом, в том числе из-за политических разногласий.

Ранее сообщалось, что Андрея Данилко могут наказать за исполнение песни на русском языке во Львове — ему грозит штраф. На частном мероприятии певец спел песню «Я не поняла» на русском языке. При этом еще в сентябре 2018 года во Львовской области ввели полный запрет на русский язык.

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Любовь Ширижик
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