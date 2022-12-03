Посольство РФ отреагировало на задержание российского бизнесмена в Лондоне

Посольство РФ потребовало уведомить о причине задержания российского бизнесмена в Лондоне

Посольство РФ в Великобритании потребовало у британских властей незамедлительно сообщить причину задержания российского бизнесмена в Лондоне. Реакцию дипведомства в субботу, 3 декабря, приводит ТАСС.

Как отмечается, посольство требует у британской стороны уведомить его об обстоятельствах задержания предпринимателя, а также настаивает на обеспечении допуска к нему консульских сотрудников. Кроме того, дипведомство обратило внимание Лондона на необходимость предоставить задержанному адвоката.

«Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям за разъяснениями в связи с информацией Национального агентства по борьбе с преступностью о якобы произведенном в Лондоне задержании российского гражданина. Дипломаты потребовали незамедлительно уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях содержания нашего соотечественника», — говорится в заявлении дипведомства.

Ранее 3 декабря издание The Independent со ссылкой на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью сообщило, что британские правоохранители задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Отмечалось, что мужчину обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и лжесвидетельства.