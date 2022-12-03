Пожар в центре Москвы потушили

ГУ МЧС Москвы: пожар в ресторане на Цветном бульваре потушили

Пожар в ресторане на Цветном бульваре в Москве потушили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

Отмечается, что площадь пожара составила три квадратных метра. Посетители покинули здание до прибытия пожарных. Сейчас перекрыт проезд с Рождественского бульвара на Цветной бульвар.

Ресторан на Цветном бульваре загорелся в 21:18 3 декабря. На место прибыли специальные службы. Как отмечают СМИ, возгорание произошло из-за жировых отложений на стенках вентиляции.