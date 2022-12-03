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21:50, 3 декабря 2022Россия

Пожар в центре Москвы потушили

ГУ МЧС Москвы: пожар в ресторане на Цветном бульваре потушили

Фото: Telegram-канал / Mash

Пожар в ресторане на Цветном бульваре в Москве потушили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

Отмечается, что площадь пожара составила три квадратных метра. Посетители покинули здание до прибытия пожарных. Сейчас перекрыт проезд с Рождественского бульвара на Цветной бульвар.

Ресторан на Цветном бульваре загорелся в 21:18 3 декабря. На место прибыли специальные службы. Как отмечают СМИ, возгорание произошло из-за жировых отложений на стенках вентиляции.

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Юлия Мискевич
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