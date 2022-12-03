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04:34, 3 декабря 2022Россия

Пригожин оценил признание «Вагнера» вызывающей озабоченность организацией

Бизнесмен Пригожин ответил на вопрос CNN про решение США по ЧВК «Вагнер» за работу в ЦАР

Фото: Igor Russak / Reuters

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос американского телеканала CNN по поводу решения властей США о включении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в перечень организаций, вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод в связи с их деятельностью в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Комментарий опубликован в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

Как подчеркнул бизнесмен, в «Вагнере» работают граждане различных стран, различных национальностей и вероисповеданий. «У нас есть христиане, католики, протестанты, мусульмане, буддисты, иудеи и так далее», — перечислил он. Пригожин также посоветовал журналистам ознакомиться с отчетом организации об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР. «Все, что вам необходимо сделать, это просто открыть глаза и прочитать», — констатировал он.

Кроме того, Пригожин посоветовал задуматься над тем, какое отношение к «Вагнеру» могут иметь «письма-бомбы или другие оскорбительные вещи». По его словам, компания действует честно, справедливо и открыто. «И никогда не занимается хамскими глупыми выходками. Это не наш стиль», — пояснил он.

2 декабря Госдеп США включил ЧВК «Вагнер» в перечень организаций, вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод в связи с их деятельностью в ЦАР.

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Марина Совина
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