В МАГАТЭ раскрыли один из пунктов соглашения по защите ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по ее защите

Отвод вооружений с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) станет частью соглашения по ее защите. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете La Repubblica, передает РБК.

«Вывод вооружений с электростанции — это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения», — заявил Гросси.

Он добавил, что российская сторона не против соглашения и защиты ЗАЭС.

Ранее Гросси сообщил, что и Киев, и Москва договорились не обстреливать электростанцию и не вести огонь с ее территории. Кроме того, стороны пришли к выводу о том, что посредничество МАГАТЭ — единственный способ решения конфликта.

Гендиректор агентства также выразил надежду на то, что сможет найти решение по обеспечению безопасности ЗАЭС до конца 2022 года, так как взял на себя соответствующие обязательства. По его словам, Россия и Украина приближаются к удовлетворительному соглашению по созданию зоны безопасности вокруг электростанции.

