Глава МАГАТЭ заявил о приближении к соглашению по безопасности ЗАЭС

Гросси: эксперты близки к соглашению между Киевом и Москвой по зоне вокруг ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о приближении экспертов к удовлетворительному соглашению между Киевом и Москвой по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы подходим ближе к чему-то, что может быть приемлемым», — сказал глава МАГАТЭ. Он указал, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также его украинским коллегой Владимиром Зеленским для того, чтобы повлиять на продвижение переговоров. Гросси добавил, что МАГАТЭ не располагает сведениями о возможном планируемом уходе российских сил с территории ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ и российский лидер встретились 11 октября. В ходе переговоров Путин предложил обсудить ситуацию с ЗАЭС, подчеркнув готовность Москвы к решению всех вопросов.