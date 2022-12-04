Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:01, 4 декабря 2022Бывший СССР

На Украине пообещали выпустить ударный беспилотник

Госконцерн «Укроборонпром» пообещал выпустить ударный беспилотник до конца года
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Natacha Pisarenko / AP

Государственный концерн «Укроборонпром» пообещал выпустить ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) до конца года и объявил о его успешных испытаниях. Об этом пишет УНИАН.

«Мы переходим к этапу испытания под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»). После того как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года — стараемся обещания соблюсти», — сказала пресс-секретарь «Укроборонпрома» Наталья Сад.

Как отмечает УНИАН, украинский беспилотник способен нести боевую часть весом до 75 килограммов, а также он имеет дальность полета до одной тысячи километров. Сад уточнила, что ряд этапов испытания БПЛА уже прошли.

29 ноября стало известно о серийном производстве артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра на Украине. Минобороны республики заявило, что первую партию отправят в войска уже в ближайшие дни. Как утверждали украинские эксперты, до настоящего времени в стране отсутствовало производство 152-миллиметровых снарядов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для переговоров с Россией по Украине
В Иране на фоне протестов захотели пересмотреть положения конституции 1979 года
Блинкен рассказал о взаимодействии с Россией по вопросу обмена заключенными
Школьники выразили свое мнение по поводу новых правил в итоговом сочинении
Умер бывший глава Госсовета Дагестана
На Украине пообещали выпустить ударный беспилотник
Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Назван способ справиться с обманчивым голодом зимой
В США назвали позитивным сигналом упразднение полиции нравов в Иране
В Киеве подтвердили информацию о гибели грузинских добровольцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.