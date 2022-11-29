Украина начала собственное производство артиллерийских снарядов

Минобороны Украины заявило о начале производства снарядов 152 калибра для артиллерии

На Украине начато серийное производство снарядов калибра 152 миллиметра для артиллерии, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны страны.

В ведомстве заявили, что первая партия поступит в войска уже в ближайшие дни. До настоящего момента на Украине не было, как заявляли украинские эксперты, собственного производства 152-миллиметровых снарядов, а армия страны использовала только те боеприпасы, которые остались со времен СССР или те, что поставили Киеву страны Запада.

Накануне стало известно, что Украина получила четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU M270 от Франции. Министр обороны страны Алексей Резников поблагодарил своего французского коллегу Себастьяна Лекорню и отметил, что «это видимый результат дружбы между президентами» двух стран.