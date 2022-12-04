На Украине спрогнозировали дефицит горючего из-за потолка цен на нефть РФ

На Украине спрогнозировали дефицит и «космические» цены из-за потолка цен на нефть из РФ

Потолок цен на российскую нефть не лучшим образом скажется на украинском рынке горючего, заявил эксперт украинского топливного рынка, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, пишет РИА Новости со ссылкой на его страницу в Facebook (социальная сеть запрещена в РФ как экстремистская).

По словам специалиста, ожидаются дефицит и высокие цены. Куюн уточнил, что пока европейский рынок не адаптировался к нефтяным санкциям, экономику ждет «турбулентность». По мнению руководителя, Киев может почувствовать негативный эффект от ограничений первым.

По его словам, «вопрос даже не в цене, а в наличии товара» и возможности его доставить в страну. «Да, у нас есть все возможности привезти, главное, чтобы было что. Так что нельзя спешить ненавидеть наших союзников. Вопрос не в цене, а в отсутствии дефицита. Потому что мы получим и дефицит, и космические цены», — спрогнозировал он.

Ранее Евросоюз (ЕС) опубликовал в своем журнале решение о потолке цен на нефть из РФ в 60 долларов за баррель.