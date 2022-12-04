Россиян предупредили о возможности недосчитаться пенсии

Экономист Григорьева заявила, что россиянам стоит проверять размер перечислений в ПФР

Россиянам стоит проверять размер перечислений в Пенсионный фонд (ПФР) через сайты налоговой инспекции или фондов. О возможности недосчитаться пенсии предупредила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм».

По словам Григорьевой, работодатель может недобросовестно сдавать документацию. Это влечет за собой возможность лишиться части выплат, заявила экономист.

Специалист напомнила, что работодатель должен отчислять в ПФР, Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд медицинского страхования (ФОМС) 22 процента, 2,9 процента и 5,1 процента от заработной платы соответственно. Сотрудник также имеет право на перечисления в размере 0,2-85 процентов в виде страхования от несчастных случаев.

Ранее россияне назвали достойный размер пенсии. По мнению среднестатистического жителя России, достойная пенсия составляет 46,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных опроса сервиса по поиску работы.