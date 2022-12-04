Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:40, 4 декабря 2022Экономика

Россиян предупредили о возможности недосчитаться пенсии

Экономист Григорьева заявила, что россиянам стоит проверять размер перечислений в ПФР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиянам стоит проверять размер перечислений в Пенсионный фонд (ПФР) через сайты налоговой инспекции или фондов. О возможности недосчитаться пенсии предупредила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм».

По словам Григорьевой, работодатель может недобросовестно сдавать документацию. Это влечет за собой возможность лишиться части выплат, заявила экономист.

Специалист напомнила, что работодатель должен отчислять в ПФР, Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд медицинского страхования (ФОМС) 22 процента, 2,9 процента и 5,1 процента от заработной платы соответственно. Сотрудник также имеет право на перечисления в размере 0,2-85 процентов в виде страхования от несчастных случаев.

Ранее россияне назвали достойный размер пенсии. По мнению среднестатистического жителя России, достойная пенсия составляет 46,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных опроса сервиса по поиску работы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Захарова ответила на слова Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины
Украинские пленные рассказали об уровне боевой подготовки в ВСУ
Киберэксперт назвал способ ускорить работу смартфона
Страдающий от рака Пеле рассказал о лечении
В Запорожье произошли две серии взрывов
В МЧС дали комментарий по установке хаммамов в квартирах
Российский адвокат отреагировал на обвинения в избиении экс-жены футболиста
Армия Израиля раскрыла уничтоженные в секторе Газа цели ХАМАС
Бывшую жену российского футболиста избили в центре Москвы
Полиция Испании раскрыла происхождение посылок со взрывчаткой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.