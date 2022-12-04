Умер бывший глава Госсовета Дагестана

Бывший глава Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет

Бывший глава Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет. О его смерти сообщил глава российской республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Магомедов был настоящим патриотом Дагестана и России. «Дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедали Магомедовичу, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность нашей страны», — написал Меликов.

Глава Дагестана выразил соболезнования близким родственникам экс-председателя Госсовета. «Желаю вам терпения и сил пережить эту тяжелую утрату», — указал он.

Магомедали Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Дагестанской АССР. В 1994-м он возглавил Государственный Совет Дагестана. В 2006 году после встречи с президентом Владимиром Путиным Магомедов объявил о досрочной отставке, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о смерти бывшего депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина.

Сибагатуллин в разные годы являлся депутатом нижней палаты парламента пятого, шестого и седьмого созывов.