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23:02, 4 декабря 2022Бывший СССР

В многоэтажке в Киеве взорвался генератор

В многоэтажном доме на левобережье Киева произошел взрыв генератора

Фото: Pixabay

В многоэтажном доме на левобережье Киева произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«На улице Цветаевой произошел взрыв в многоэтажке», — говорится в сообщении.

В некоторых квартирах вылетели окна, начался пожар. Предварительно, взорвался генератор. На месте работают спасатели.

1 декабря в Киеве произошел взрыв. На опубликованной фотографии произошедшего видно, как над столицей поднимается столб дыма. Воздушная тревога в городе была уже отменена. По некоторой информации, причиной взрыва могли стать плановые работы по разминированию.

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Марина Совина
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