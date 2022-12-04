Стало известно о перевозке крупной партии боеприпасов из Греции на Украину

Thestival: большую партию боеприпасов перевозят на Украину со складов НАТО в Греции

Крупную партию боеприпасов перевозят на Украину со складов НАТО в Греции. Об этом сообщает греческий портал thestival.

Колонна из десятков 20-тонных грузовиков с болгарскими и польскими номерами была замечена в районе деревни Козани на севере Греции. По информации портала, они везут в неизвестном направлении боеприпасы, полученные ими со склада НАТО в Македонии.

«Конвой сопровождал автомобиль греческой полиции, и есть большая вероятность, что это партия боеприпасов на Украину», — пишет портал.

По словам местных жителей, 20-25 грузовиков проехали к складам и обратно. Греческая полиция подтвердила перевозку боеприпасов без подробностей, добавило издание.

Ранее сообщалось, что утром 2 декабря недалеко от порта Александруполис сошел с рельсов поезд с военной техникой армии США. На месте происшествия были организованы восстановительные работы с использованием кранов. Уточнялось, что порт, по заявлению официальных лиц США, используется для перевозки оружия на Украину.