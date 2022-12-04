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19:26, 4 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве подтвердили информацию о гибели грузинских добровольцев

Глава офиса Зеленского Ермак подтвердил информацию о гибели грузинских военных

Фото: Leah Millis / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил информацию о погибших грузинских добровольцев, которые воевали на стороне Киева. Его слова приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«В последние дни в окружении [под Артемовском] оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады. Известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах», — сообщил он.

Ранее посольство Украины в Грузии заявило, что погибли шесть грузинских добровольцев, воевавших на стороне Киева. Уточняется, что 2 декабря дипмиссия рассказала о гибели Джамбулата Хоперии, 4 декабря назвала имена еще пятерых погибших: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия и Мераб Аладашвили. По данным телеканала Mtavari, с начала проведения российской спецоперации на Украине погибли 33 добровольца из Грузии.

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Кристина Есикова
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