Раскрыты подробности о семье убившей 6-летнего брата школьницы из Подмосковья

«МК»: убитый сестрой-школьницей в Подмосковье мальчик страдал расстройством психики

Шестилетний мальчик, который был убит 14-летней сестрой-школьницей в Подмосковье, имел наследственное генетическое заболевание. Подробности о семье, где произошло убийство, раскрыл «МК».

По данным издания, у ребенка было диагностировано расстройство психики. При этом сестра никогда не рассказывала о мальчике в школе.

Сама девочка родилась в Чувашии, а в Московскую область переехала вместе с матерью, отчимом и младшим братом два года назад. Семья постоянно проживала в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа, и девочка ходила в школу, находящуюся в этом районе.

Как рассказали преподаватели, у школьницы были средние способности, больше всего она любила уроки рисования. При этом какой-либо склонности к жестокости за подростком не замечали, ее характер оценивали как спокойный.

Ранее 4 декабря стало известно, что в Подмосковье задержали 14-летнюю девочку, подозреваемую в убийстве шестилетнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.